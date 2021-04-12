NASA перенесло первый полет вертолета на Марсе

NASA перенесло первый полет вертолета на Марсе. Он был намечен на воскресенье — теперь состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба NASA.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — заявили в ведомстве.

Ранее в Туркменистан были поставлены вертолеты Ми-17-1В и «Ансат». Их произвели на Казанском вертолетном заводе.



Алексей Нечаев