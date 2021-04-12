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NASA перенесло первый полет вертолета на Марсе

02:31, 12.04.2021 2
NASA перенесло первый полет вертолета на Марсе
Фото: pixabay.com

NASA перенесло первый полет вертолета на Марсе. Он был намечен на воскресенье — теперь состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба NASA.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — заявили в ведомстве.

Ранее в Туркменистан были поставлены вертолеты Ми-17-1В и «Ансат». Их произвели на Казанском вертолетном заводе.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Видать сломался батут у господина Рогозина!
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  • Анонимно 12 апр
    И где связь в сообщениях про полет на Марсе и поставками вертолетов в Туркмению? )
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