Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат поднялся на три метра над поверхностью планеты, сообщает организация в Twitter.

Вертолет Ingenuity на поверхность планеты доставил марсоход Perseverance.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Данные об испытании поступили на Землю спустя несколько часов после его завершения.

«Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!»



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Изначально запустить аппарат планировалось не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. Во время пробной раскрутки пропеллера специалисты NASA обнаружили сбои в работе его двигателя. Выяснилось, что ошибка носила программный характер и ее исправили, просто модифицировав ПО. Программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.