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Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

15:34, 19.04.2021
Беспилотный вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
Фото: pixabay.com

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат поднялся на три метра над поверхностью планеты, сообщает организация в Twitter.

Вертолет Ingenuity на поверхность планеты доставил марсоход Perseverance.

Данные об испытании поступили на Землю спустя несколько часов после его завершения.

Изначально запустить аппарат планировалось не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. Во время пробной раскрутки пропеллера специалисты NASA обнаружили сбои в работе его двигателя. Выяснилось, что ошибка носила программный характер и ее исправили, просто модифицировав ПО. Программное обеспечение загрузили на вертолет на минувших выходных.

ТехнологииIT
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