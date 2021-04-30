В Татарстане 24 человека получили дипломы «Школы фермера»

Фото: пресс-служба татарстанского филиала «Россельхозбанка»

Татарстан стал одним из 15 пилотных регионов России, где прошли занятия по программе «Школы Фермера». Обучение по направлениям подготовки «Молочно-мясное скотоводство» и «Птицеводство» прошли 24 татарстанца. Они получили дипломы государственного образца.

Участники проекта два месяца обучались юридическим аспектам ведения бизнеса, бухучету и отчетности, финансовой грамотности и сертификации продукции. В школе их также познакомили с опытам фермерства в других странах.

Участники программы разработали бизнес-план, защитили его и узнали, как продвигать его на рынке, в частности через сайты, мобильные приложения марткеплейсы.

Обучение фермеров проходило при поддержке Минсельхозпрода РТ и татарстанского филиала Россельхозбанка, сообщает служба общественных связей кредитной организации.

Татьяна Демина