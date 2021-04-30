В Татарстане 24 человека получили дипломы «Школы фермера»
Татарстан стал одним из 15 пилотных регионов России, где прошли занятия по программе «Школы Фермера». Обучение по направлениям подготовки «Молочно-мясное скотоводство» и «Птицеводство» прошли 24 татарстанца. Они получили дипломы государственного образца.
Участники проекта два месяца обучались юридическим аспектам ведения бизнеса, бухучету и отчетности, финансовой грамотности и сертификации продукции. В школе их также познакомили с опытам фермерства в других странах.
Участники программы разработали бизнес-план, защитили его и узнали, как продвигать его на рынке, в частности через сайты, мобильные приложения марткеплейсы.
Обучение фермеров проходило при поддержке Минсельхозпрода РТ и татарстанского филиала Россельхозбанка, сообщает служба общественных связей кредитной организации.
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