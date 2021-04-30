Минздрав: надо проверять на наркотики водителей, лишенных прав за «пьяную» езду

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Минздрав России предлагает обследовать на наркологические расстройства водителей, которые лишались права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде, сообщил «Интерфакс».

«Уже существующие нормы дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства», — говорится в разъяснении Минздрава о предлагаемом проекте приказа.

Отмечается, что зачастую симптомом наркологического расстройства является сам факт управления машиной в состоянии опьянения.

Также с 2016 года действует положение, согласно которому при наличии клинических признаков наркологических расстройств необходимо пройти лабораторное исследование.

До конца весенней сессии Госдума планирует рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Так, за повторное пьяное вождение нарушителю будет назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком на три года. Сегодня наказание за езду в нетрезвом состоянии: 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.

Алексей Нечаев