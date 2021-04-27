В России ужесточат наказание за пьяную езду

До конца весенней сессии Госдума планирует рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишут «Известия».

Так, за повторное пьяное вождение нарушителю будет назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком на три года. Сегодня наказание за езду в нетрезвом состоянии: 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.

Фото: Максим Платонов

По данным газеты, законопроект рассматривать будут через неделю после майских праздников, а принять могут до июня.

МВД предлагало подобные поправки в марте текущего года. Причина ужесточения наказания, писал «Коммерсант», простая: введенная в 2014 году ст. 264.1 УК РФ пьяных водителей не сдерживает. Они воспринимают правонарушение как незначительное.

Татьяна Леухина