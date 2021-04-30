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Татарстанское УФАС нашло нарушения в рекламе пива с образами Шварценеггера и Сталлоне

12:46, 30.04.2021
Татарстанское УФАС нашло нарушения в рекламе пива с образами Шварценеггера и Сталлоне
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанское УФАС признало не соответствующей требованиям части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе» рекламу пива под маркой «Жигулевское». Рекламная конструкция с изображением известных актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера появилась на одной из улиц Зеленодольска.

Среди рекламных слоганов производитель не указал информацию о вреде чрезмерного употребления алкоголя. В отношении нарушителей рассматривается вопрос о применении мер административной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рекламодателем и рекламораспространителем были два жителя города. Один из них подготовил рекламу, другой — разместил ее на щите, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Татьяна Леухина
ОбществоБизнес Татарстан
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