При давке в ходе религиозного праздника в Израиле погибли по меньшей мере 44 человека

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При обрушении трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Пострадали 150 человек, 6 из них в критическом состоянии, 18 — в тяжелом, 8 — в средней степени. Еще 80 человек получили легкие ранения.

— Мы были у входа, мы решили, что хотим выйти, а потом полиция заблокировала ворота, так что любой, кто хотел выйти, не мог выбраться. В такой спешке мы набросились друг на друга, я думал, что умру. Я видел рядом с собой мертвых людей, — сказал один из очевидцев.

По данным газеты, на месте происшествия был устроен полевой госпиталь, телефонная служба перестала работать, когда тысячи людей пытались связаться с членами семьи, медиками и спасателями.

Праздник Лаг ба-Омер стал первым крупнейшим публичным мероприятием с тех пор, как Израиль несколько недель назад начал отмену ограничений из-за распространения коронавируса.