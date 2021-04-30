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В Казани 94-летняя женщина погибла в пожаре

06:31, 30.04.2021
В Казани 94-летняя женщина погибла в пожаре
Фото: realnoevremya.ru

В Казани пожилая женщина погибла из-за пожара в многоквартирном доме на улице Чишмале, 21. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Пожар произошел вчера вечером на десятом этаже здания. Пожарные вытащили из горящей квартиры 94-летнюю женщину, передали ее медикам скорой помощи. Однако медики констатировали смерть.

Устанавливается причина возгорания.

Ранее в ночном пожаре в Татарстане погибли женщина и мужчина.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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