В Казани 94-летняя женщина погибла в пожаре

В Казани пожилая женщина погибла из-за пожара в многоквартирном доме на улице Чишмале, 21. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Пожар произошел вчера вечером на десятом этаже здания. Пожарные вытащили из горящей квартиры 94-летнюю женщину, передали ее медикам скорой помощи. Однако медики констатировали смерть.

Устанавливается причина возгорания.

Ранее в ночном пожаре в Татарстане погибли женщина и мужчина.



Ольга Плешкова