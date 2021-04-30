В Казани прошла первая всероссийская конференция «Многообразие и диалог языкового наследия» — видео

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В Казани состоялась первая всероссийская конференция «Многообразие и диалог языкового наследия», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Мероприятие провели в полилингвальном комплексе «Адымнар».



В конференции приняли участие как ученики школ, так и учителя. Например учитель по математике полилингвального комплекса «Адымнар-Алабуга» Лилия Акмалова, рассказала коллегам об опыте преподавания геометрии на английском языке.

«Работа секций, будь то например по иностранным языкам, по краеведению, культуре, этнографии — все будет связано так или иначе с темой культурного диалога. Темой созвучной с той философией согласия, которая на протяжении последних десятилетий у нас татарстанцев наиболее актуальна», — рассказал о мероприятии директор полилингвального комплекса «Адымнар» Айдар Шамсутдинов.

В дальнейшем организаторы планирую расширить географию участников и показать опыт Татарстана в развитии языков и сохранении культурного наследия другим регионам.

Отметим, что 2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства.

Татьяна Демина