В Казани на три дня ограничат движение транспорта по улице Ахтямова

В Казани в связи с проведением работ по выносу подземного газопровода на три дня ограничат движение транспорта по улице Ахтямова.

С 1 по 3 мая для проезда закроют участок в районе здания №18а, сообщается на сайте мэрии Казани.

Скриншот/google.com/maps

Напомним, в связи с ремонтными работами в Казани с 1 мая по 30 октября для движения закроется участок от улицы Магистральная до улицы Тихорецкая 2-я. Также с этой субботы до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома. С 1 мая по 26 июня ограничат движение по улице Сибгата Хакима, возле дома №88, стр. 3 по ул. Чистопольской.

Татьяна Демина