Минниханов заявил, что у Татарстана есть большое желание работать в Таджикистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, который сегодня прибыл в Казань, обратил внимание на необходимость активизировать двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической сфере.

Минниханов сообщил, что несмотря на небольшой товарооборот ($20,5 млн), у республики есть большое желание работать в Таджикистане. Среди приоритетных направлений президент РТ отметил сотрудничество в сфере машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, биотехнологии и информатизации.

«Мы также заинтересованы в поставках в Таджикистан продукции татарстанских предприятий», — заявил Минниханов. Он также отметил, что в Татарстане обучаются 896 студентов из Таджикистана и республика будет рада увеличению этого числа.

Расулзода в свою очередь отметил, что несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею экономические последствия, Таджикистан очень позитивно настроен на сотрудничество с Татарстаном, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кохир Расулзода приехал в Казань для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Сегодня он также встретился с премьер-министром Киргизии Улукбеком Мариповым. Они обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе.



Татьяна Демина