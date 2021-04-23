Попова заявила, что ситуация с коронавирусом может осложниться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в стране заявила, что ситуация с заболеваемостью может осложниться.

По ее словам, в течение ряда недель специалисты видят замедление темпов распространения вируса.

«В ряде субъектов мы остановились окончательно, и есть тенденция, которая говорит о том, что ситуация может осложниться», — приводит ее слова RT.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными.

Ольга Плешкова