«Газпром» в «коронавирусный» год получил 135,3 млрд рублей чистой прибыли — это много или мало?

Сегодня ПАО «Газпром» опубликовало годовую отчетность за 2020 год. Годовая выручка газового монополиста составила 6,3 трлн рублей, чистая прибыль — 135,3 млрд рублей.

В отчетности «Газпрома» также говорится, что экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам прошлого года снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа. В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к ослаблению спроса на газ в Европе. Снизилась и экспортная цена газа — 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года. В феврале глава финансового департамента компании Александр Иванников заявлял: «Газпром» ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за тысячу кубометров.

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов сказал, что восстановление рынков в четвертом квартале положительно сказалось на финансовых результатах компании. Напомним, что за 9 месяцев 2020 года «Газпром» и вовсе фиксировал чистый убыток по РСБУ в размере 592,15 млрд рублей.

Чистый долг компании в 2020 году вырос на 22%, до 3,87 трлн, в основном из-за ослабления рубля к евро и доллару США.

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль «Газпрома в 135,3 млрд рублей — это:

Почти в 10 раз меньше, чем в прошлом году — тогда газовый монополист получил прибыль по МСФО в размере 1,2 трлн рублей. Выручка при этом снизилась только на 18%. Снижение прибыли «Газпром» объяснил убытком от курсовых разниц в 2020 году в размере 604,8 миллиарда.

— тогда газовый монополист получил прибыль по МСФО в размере 1,2 трлн рублей. Выручка при этом снизилась только на 18%. Снижение прибыли «Газпром» объяснил убытком от курсовых разниц в 2020 году в размере 604,8 миллиарда. Почти в 11 раз меньше, чем исторический рекорд прибыли «Газпрома» по МСФО — его фиксировали в 2018 году, прибыль составляла 1,46 трлн рублей.

— его фиксировали в 2018 году, прибыль составляла 1,46 трлн рублей. В 2,2 раза меньше, чем анонсированные «Газпромом» в середине апреля дивиденды — 297,1 млрд рублей, в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет.

— 297,1 млрд рублей, в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет. 70,28 млрд кубометров газа по экспортным ценам 2020 года . Этого хватило бы, чтобы заполнить все подземные газовые хранилища в США (их общий объем только к концу 2021 года должен достичь 71 млрд кубометров).

. Этого хватило бы, чтобы заполнить все подземные газовые хранилища в США (их общий объем только к концу 2021 года должен достичь 71 млрд кубометров). В 45 раз больше, чем бонусы топ-менеджерам «Газпрома» . В 2020 году газовый монополист снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8% по сравнению с 2019 годом — до 3,026 миллиарда рублей.

. В 2020 году газовый монополист снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8% по сравнению с 2019 годом — до 3,026 миллиарда рублей. 71 годовая зарплата главы «Газпрома» Алексея Миллера — по информации издания Baza, тот зарабатывает по 1,9 млрд в год.

Алексея Миллера — по информации издания Baza, тот зарабатывает по 1,9 млрд в год. На эти деньги можно полностью газифицировать 890 тысяч частных домов — по подсчетам частных компаний, в Казани стоимость всех услуг по газификации составляет около 152 тыс. рублей. И это еще консервативная оценка, в августе 2020 года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак озвучивал среднюю стоимость газификации в 400 тысяч рублей.

Александр Артемьев