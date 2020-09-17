Поисковый отряд «Нефтехимик» удостоился Гран-при на республиканском фестивале

Фото: Поисковый отряд «Нефтехимик»

«Здесь нет места соперничеству»

Поисковый отряд «Нефтехимик» стал обладателем Гран-при XX фестиваля поисковых отрядов республики. Мероприятие проходило в течение трех дней на территории Высокогорского района в детском оздоровительном лагере «Чайка».

На фестиваль съехались около 200 активистов поискового движения из Казани, Набережных Челнов, Аксубаево, Алексеевского, Кукморского, Чистопольского и других районов Татарстана. Нижнекамск представляли бойцы отряда «Нефтехимик».

Участники состязались в стрельбе по мишени из пневматической винтовки, проходили поисково-туристическую полосу, собирали и разбирали автомат Калашникова, участвовали в конкурсе «Архивно-поисковая деятельность» и интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

По итогам фестиваля поисковый отряд «Нефтехимик» был награжден Гран-при — переходящим Кубком. Фото: поисковый отряд «Нефтехимик»

— Цель фестиваля — не соревнования и выявление того, кто лучше, а кто хуже. Каждый отряд, выезжая на такие мероприятия, выкладывается на все 100%, и поэтому здесь нет места соперничеству. Мы ведь собираемся еще и для того, чтобы вновь увидеть старых друзей, попеть любимые военные, поисковые песни, обсудить планы поисковых экспедиций на следующий год, — рассказывает командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

По итогам фестиваля поисковый отряд «Нефтехимик» был награжден Гран-при — переходящим Кубком. Кроме этого, бойцы заняли 3-е место в «Брейн-ринге» и 2-е место в «Медиавизитке». В личных соревнованиях отметился Марат Назипов — у него 3-е место в конкурсе «Архивно-поисковаяй деятельность», Александр Комаров занял 1-е место в личном конкурсе «Instagram».

Из 723 обнаруженных воинов — 21 на счету «Нефтехимика»

Поисковую деятельность отряд «Нефтехимик» ведет 16 лет. За это время участники многочисленных экспедиций подняли останки более 800 солдат, имена некоторых установлены.

Поисковую деятельность отряд «Нефтехимик» ведет 16 лет. За это время участниками многочисленных экспедиций подняли останки более 800 солдат. Фото: поисковый отряд «Нефтехимик».

В этом году бойцы «Нефтехимика» приняли участие в торжественном захоронении останков 723 советских солдат, которые были найдены за время проведения «Вахты Памяти» начиная с августа 2019 года. Мероприятие прошло на военно-мемориальном кладбище Россошки в Волгоградской области.

Из 723 обнаруженных воинов — 21 на счету нефтехимиков. Останки погибших были подняты во время экспедиции в Городищенском районе Волгоградской области, у хутора Донской. Сюда отряд, состоящий из 20 инициативных и неравнодушных человек, отправился 8 августа. По словам командира поискового отряда «Нефтехимик» Ольги Ланцовой, здесь в годы войны проходили ожесточенные бои за Сталинград.



В экспедицию отряд отправился с оборудованием, облегчающим поиски останков солдат и предметов. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передал бойцам металлоискатели, предназначенные для поверхностного и глубинного поиска.

Музей «Боевой славы» посетили школьники

Найденные на полях сражениях предметы и вещи времен Великой Отечественной «Нефтехимик» бережно хранит в Музее боевой славы, расположенном на территории промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим». Увидеть экспонаты может любой желающий. Такая возможность на днях представилась ученикам 8 класса 31-й школы.

Увидеть экспонаты может любой желающий. Такая возможность на днях представилась ученикам 8 класса 31-й школы. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Школьникам показали, как выглядели земляной окоп, русская изба, военный госпиталь. Особый интерес у учащихся вызвали предметы, связанные с боевыми действиями, — осколки, снаряды и патроны разного калибра, макеты оружия времен войны — батальонного миномета и пулемета «Максим».

В музее есть и предметы быта и личные вещи солдат — походные котелки, зубные щетки, пуговицы, обувь, ложки и многое другое. В этот же день восьмиклассники побывали в новом стрелковом тире. Школьники осмотрели помещения, предназначенные для тренировочных занятий, постреляли из оружия.

Лилия Егорова