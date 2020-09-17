Поисковый отряд «Нефтехимик» удостоился Гран-при на республиканском фестивале
«Здесь нет места соперничеству»
Поисковый отряд «Нефтехимик» стал обладателем Гран-при XX фестиваля поисковых отрядов республики. Мероприятие проходило в течение трех дней на территории Высокогорского района в детском оздоровительном лагере «Чайка».
На фестиваль съехались около 200 активистов поискового движения из Казани, Набережных Челнов, Аксубаево, Алексеевского, Кукморского, Чистопольского и других районов Татарстана. Нижнекамск представляли бойцы отряда «Нефтехимик».
Участники состязались в стрельбе по мишени из пневматической винтовки, проходили поисково-туристическую полосу, собирали и разбирали автомат Калашникова, участвовали в конкурсе «Архивно-поисковая деятельность» и интеллектуальной игре «Брейн-ринг».
— Цель фестиваля — не соревнования и выявление того, кто лучше, а кто хуже. Каждый отряд, выезжая на такие мероприятия, выкладывается на все 100%, и поэтому здесь нет места соперничеству. Мы ведь собираемся еще и для того, чтобы вновь увидеть старых друзей, попеть любимые военные, поисковые песни, обсудить планы поисковых экспедиций на следующий год, — рассказывает командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.
По итогам фестиваля поисковый отряд «Нефтехимик» был награжден Гран-при — переходящим Кубком. Кроме этого, бойцы заняли 3-е место в «Брейн-ринге» и 2-е место в «Медиавизитке». В личных соревнованиях отметился Марат Назипов — у него 3-е место в конкурсе «Архивно-поисковаяй деятельность», Александр Комаров занял 1-е место в личном конкурсе «Instagram».
Из 723 обнаруженных воинов — 21 на счету «Нефтехимика»
Поисковую деятельность отряд «Нефтехимик» ведет 16 лет. За это время участники многочисленных экспедиций подняли останки более 800 солдат, имена некоторых установлены.
В этом году бойцы «Нефтехимика» приняли участие в торжественном захоронении останков 723 советских солдат, которые были найдены за время проведения «Вахты Памяти» начиная с августа 2019 года. Мероприятие прошло на военно-мемориальном кладбище Россошки в Волгоградской области.
Из 723 обнаруженных воинов — 21 на счету нефтехимиков. Останки погибших были подняты во время экспедиции в Городищенском районе Волгоградской области, у хутора Донской. Сюда отряд, состоящий из 20 инициативных и неравнодушных человек, отправился 8 августа. По словам командира поискового отряда «Нефтехимик» Ольги Ланцовой, здесь в годы войны проходили ожесточенные бои за Сталинград.
В экспедицию отряд отправился с оборудованием, облегчающим поиски останков солдат и предметов. ПАО «Нижнекамскнефтехим» передал бойцам металлоискатели, предназначенные для поверхностного и глубинного поиска.
Музей «Боевой славы» посетили школьники
Найденные на полях сражениях предметы и вещи времен Великой Отечественной «Нефтехимик» бережно хранит в Музее боевой славы, расположенном на территории промышленной зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим». Увидеть экспонаты может любой желающий. Такая возможность на днях представилась ученикам 8 класса 31-й школы.
Школьникам показали, как выглядели земляной окоп, русская изба, военный госпиталь. Особый интерес у учащихся вызвали предметы, связанные с боевыми действиями, — осколки, снаряды и патроны разного калибра, макеты оружия времен войны — батальонного миномета и пулемета «Максим».
В музее есть и предметы быта и личные вещи солдат — походные котелки, зубные щетки, пуговицы, обувь, ложки и многое другое. В этот же день восьмиклассники побывали в новом стрелковом тире. Школьники осмотрели помещения, предназначенные для тренировочных занятий, постреляли из оружия.
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