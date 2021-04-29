Глава Коллегии Евразийской экономической комиссии выразил интерес к ОЭЗ «Алабуга»

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 29 апреля в Казани встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По словам Мясниковича, интерес для бизнеса стран Союза может представлять инвестиционная инфраструктура, созданная в Татарстане. Это особая экономическая зона «Алабуга» пять территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Михаил Мясникович предложил подумать и над введением еще более льготных условий для создаваемых совместных евразийских компаний, чтобы объединить усилия под «флагом интеграции». Он предложил состыковать инвесторов и создаваемые в инновационном городе «Иннополисе» проекты с евразийской составляющей — например евразийские стартапы в области нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта.

Луиза Игнатьева