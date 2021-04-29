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За сутки в России зафиксировали 9 284 случая заражения коронавирусом

11:46, 29.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 9 284 случая заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 284, это максимум с 17 апреля. Общее количество зараженных увеличилось до 4 796 557, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 407, до 4 371 214 человек. Доля выздоровевших превысила 92,1%.

Умерло за сутки 398 человек. Всего скончался 107 501 пациент. Условная летальность осталась на уровне 2,27%.

ОбществоМедицина
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