За сутки в России зафиксировали 9 284 случая заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 284, это максимум с 17 апреля. Общее количество зараженных увеличилось до 4 796 557, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 407, до 4 371 214 человек. Доля выздоровевших превысила 92,1%.

Умерло за сутки 398 человек. Всего скончался 107 501 пациент. Условная летальность осталась на уровне 2,27%.