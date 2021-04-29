«Яндекс» купил «Акрополь» за 1,1 млрд рублей

Компания «Яндекс» сообщила о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей ($14,7 млн). Из них 75 млн рублей (около $1 млн) является премией к капиталу за покупку, говорится в релизе «Яндекса».



«Более 85% активов «Акрополя» представлены высоколиквидными инструментами, включая денежные средства, государственные облигации, а также облигации и депозиты Центрального банка России. У «Акрополя» нет офлайн-филиалов», — следует из сообщения компании.

Теперь «Яндекс» ждет одобрения сделки Центробанком — соответствующую заявку компания подала 28 апреля.

По данным The Bell, «Яндекс» хотел купить не полноценный банк, а именно банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет. Владельцем «Акрополя» ранее был гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович.