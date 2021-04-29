«Татспиртпрому» продлили действие лицензий до 2026 года

Фото: АО «Татспиртпром»

В Татарстанской алкогольной компании прошли проверки специалистами Росалкогольрегулирования на предмет соблюдения предприятием обязательных условий, соответствия требованиям государственной лицензии по видам деятельности, связанным с производством, хранением, поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ходе проверки изучались все нюансы работы предприятия: правоустанавливающие документы, сертификация оборудования, технологический режим на производстве, стандарты производства продукции, приборы измерения и учета, оснащенность лабораторий, рецептуры продукции, работа в системе ЕГАИС, вплоть до пропускного режима на заводах АО «Татспиртпром».

22 апреля проверяющими был составлен акт обследования, а сегодня Росалкогольрегулирование вынесло положительное решение по продлению действия лицензий компании на территории Российской Федерации для осуществления полного производственного цикла работ по изготовлению спирта, водок, ликероводочных изделий сроком на 5 лет.

Продление действия лицензий на производственную деятельность — это подтверждение полного соответствия предприятия требованиям на производство спиртовой и ликероводочной продукции, представленной более чем 75 торговыми марками, стабильности предприятия, качества и безопасности продукции для потребителей, как и высокого доверия государства к деятельности АО «Татспиртпром».



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