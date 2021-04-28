Такси и доставка еды подняли нерекламную выручку «Яндекса» до 37,2 млрд — это много или мало?

Эта неделя на российских и зарубежных рынках стала отчетной для большинства бигтех-компаний. Сегодня отчетность за I квартал 2021 года опубликовал «Яндекс». Примечательно, что впервые в истории компании сервисы, не связанные с рекламой, обеспечили более половины выручки — 37,2 млрд рублей.

Всего выручка «Яндекса» за первые три месяца 2021 года составила 73,1 млрд рублей, рост год к году составил 39%. Выручка превзошла ожидания аналитиков: консенсус-прогноз на первый квартал составлял 69,8 млрд рублей, а самые высокие ожидания не превышали 71,6 млрд рублей.

При этом чистая прибыль упала на 43%, до 2,2 млрд рублей. В отчетности это объясняется консолидацией «Яндекс.Маркета», который компания выкупила у Сбербанка.

«Яндекс» увеличил прогноз по выручке: теперь компания планирует заработать за год 315—330 млрд рублей против 305—320 млрд рублей, на которые рассчитывала в начале года.

Фото: Максим Платонов

37,2 млрд рублей выручки не от рекламы — это:

— $498,46 млн по курсу ЦБ на сегодня.

— 64% от этой суммы пришлось на два направления деятельности — такси и фудтех.

— В 21 раз меньше, чем нерекламная выручка за квартал материнской компании поисковика Google — Alphabet. Ее доходы не от рекламы составили $10,63 млрд — и это около 20% от квартальных доходов.

— В 7,8 раза меньше, чем зарабатывает крупнейший поисковик Китая Baidu — он за квартал выручил 28,08 млрд юаней ($3,9 млрд), но получил убыток в 6,4 млрд юаней ($892 миллиона).

— Почти половина от годовой выручки экосистемы (нефинансовый бизнес) Сбербанка — банк впервые раскрыл эти показатели в отчетности 2020 года, выручка экосистемы составляет 71,4 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— На эти деньги можно совершить 81 млн поездок на такси в Москве (средний чек московского такси, по данным Дептранса города, составляет 457 рублей).

— Или сделать 20,7 млн заказов еды из ресторана — средний чек таких заказов в 2021 году составил 1797 рублей.

Александр Артемьев