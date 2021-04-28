В одном из сельских поселений Нижнекамского района РТ ввели карантин по бешенству животных

На территории Краснокадкинского сельского поселения Нижнекамского района РТ ввели карантин в связи с бешенством животных. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Эпизоотический очаг выявлен на территории личного подсобного хозяйства по улице Центральная, дом 4 села Красная Кадка в Краснокадкинском сельском поселении.

фото: pixabay.com

На территории поселения запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных, их вывоз, а также отлов для помещения в зоопарки уязвимых перед заболеванием диких зверей.

В эпизоотическом очаге введен запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технические) операции и т.д.

Недавно в Минсельхозпроде РТ заявили, что по сравнению с 2015 годом в республике зарегистрировали в 8,5 раза меньше животных, зараженных бешенством.



Алексей Нечаев