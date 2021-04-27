Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предложении Москвы «обнулить» дипломатический конфликт с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров сказал Государственному секретарю США Энтони Блинкену, что для нормальной работы стран очевидным шагом «стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов».

Москва также предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Алексей Нечаев