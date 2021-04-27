В Казани на Булаке зафиксировали превышение ПДК аммиака в воздухе

В Казани в очередной раз зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Показатель содержания аммиака в воздухе выше нормы зарегистрировала станция №3 на ул. Мартына Межлаука: 0,23 мг/куб. метр при допустимой концентрации в 0,2 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 26 апреля по 07.00 27 апреля.

Превышение ПДК аммиака фиксировалось и в середине апреля: концентрация вредного вещества также составляла 0,23 мг на куб. м при норме 0,2 мг на куб. метр.



Вчера «Реальное время» сообщало, станция №3 выявила повышенную концентрацию диоксида азота: 0,245 мг/куб. м при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.



Татьяна Демина