В Казани готовится к запуску линия термомеханической обработки илового осадка

В Казани готовится к запуску линия термомеханической обработки илового осадка. Благодаря этой обработке Казань сможет вывести иловые поля из эксплуатации.

Как сообщается на портале исполкома Казани, очистка канализационных стоков позволит ежедневно получать 50 тонн продукта, который можно применять в качестве добавки к цементным смесям, присадки в чернозем для рекультивации земель.

«По сути, это революционное решение. В результате Казань одной из первых в России сможет отказаться от эксплуатации иловых полей и сделать систему очистки городских стоков безотходной и безопасной», — объяснил мэр Казани Ильсур Метшин.

Строительство линии началось в декабре 2018 года. Сейчас объект достроен на 95%.

Ранее «Реальное время» сообщало о масштабной реконструкции биологических очистных сооружений (БОСК) за 7,1 млрд рублей.



Ольга Плешкова