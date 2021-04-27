В Татарстане мужчину потоком воздуха затянуло под поезд

В Татарстане под грузовой поезд попал 54-летний мужчина. Трагедия произошла на остановочной платформе 835 км перегон Куркачи — Арск, сообщили в Приволжском следственном управлении на ­транспорте СК РФ.

Сообщается, что трагедия произошла 24 апреля. По предварительным данным, мужчина шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости к ним. Когда поезд поравнялся с ним, вихревые потоки от железнодорожного состава затянули его под колеса состава.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи вместе с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

Ранее в Татарстане поезд насмерть сбил женщину.

Ольга Плешкова