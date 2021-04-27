Sollers не будет выплачивать дивиденды за 2020 год из-за убытка

Совет директоров ПАО «Соллерс» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2020 год. Такое решение было принято на заседании 23 апреля.

Совет директоров рекомендовал сделать так в связи с убытком по результатам прошлого года. В последний раз Sollers выплачивал дивиденды по итогам работы в 2013 году. Тогда автопроизводитель выплатил 100,8 млн рублей: по 52,52 руб. на акцию, пишет «Интерфакс».

Годовое собрание акционеров планируется провести в заочной форме 31 мая.

По итогам I полугодия 2020 года, чистый убыток группы Sollers вырос в годовом выражении в 8,9 раза и составил 1,161 млрд руб.

В апреле американский концерн Ford Motor объявил об остановке ряда своих предприятий по всему миру. Наибольший период простоя затронет совместное предприятие Ford в Турции — завод Otosan. Он будет стоять с 19 апреля по 3 июня этого года. С этого завода поступают ключевые машинокомплекты для производства микроавтобуса Ford Transit в Елабуге.