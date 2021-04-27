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Для проката в парке «Черное озеро» в Казани купят машину для обслуживания катков

08:57, 27.04.2021 1
Для проката в парке «Черное озеро» в Казани купят машину для обслуживания катков
Фото: Дирекция парков и скверов

На поставку оборудования для здания проката с коворкингом и работы катка в парке «Черное озеро» потратят больше 7 млн рублей. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупок.

Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. Согласно документации, за 7,16 млн рублей должна быть приобретена многофункциональная комбинированная машина — для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием.

Напомним, что каток в парке «Черное озеро» закрылся 15 марта. Каток в парке проработал 85 дней.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    для обеспечения ровного льда которая?
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