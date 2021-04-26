«Авангард» выиграл у ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина. Победная шайба на счету Дамира Шарипзянова
Сегодня на «ЦСКА Арене» в пятом матче финала Кубка Гагарина вновь сошлись московский ЦСКА и омский «Авангард».
Москвичи в первом периоде имели территориальное преимущество и несколько опасных моментов. Однако после перерыва на 24 минуте матча в быстрой контратаке шайбой отметился нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов. Результативную передачу отдавал Кирилл Семенов.
Это уже третий гол на счету защитника в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Шайба стала победной для «Авангарда» в этом матче. Интервью защитника для «Реального времени» можно почитать здесь.
Вскоре играя в меньшинстве гости соорудили еще одну шайбу на контратаке. Рид Буше в одиночку решил исход момента в падении.
Серия переезжает в Балашиху, где команды проведут шестой поединок финала Кубка Гагарина. «Авангарду» остается один шаг до титула. Игра пройдет 28 апреля на «Балашиха Арена».
Справка
ЦСКА — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
26 апреля
«ЦСКА-Арена»
- 0:1 — 24 Шарипзянов (Каблуков, Семенов)
- 0:2 — 34 Буше
Счет в серии 2-3
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