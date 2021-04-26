«Авангард» выиграл у ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина. Победная шайба на счету Дамира Шарипзянова

Сегодня на «ЦСКА Арене» в пятом матче финала Кубка Гагарина вновь сошлись московский ЦСКА и омский «Авангард».

Москвичи в первом периоде имели территориальное преимущество и несколько опасных моментов. Однако после перерыва на 24 минуте матча в быстрой контратаке шайбой отметился нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов. Результативную передачу отдавал Кирилл Семенов.





Это уже третий гол на счету защитника в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Шайба стала победной для «Авангарда» в этом матче. Интервью защитника для «Реального времени» можно почитать здесь.

Вскоре играя в меньшинстве гости соорудили еще одну шайбу на контратаке. Рид Буше в одиночку решил исход момента в падении.

Серия переезжает в Балашиху, где команды проведут шестой поединок финала Кубка Гагарина. «Авангарду» остается один шаг до титула. Игра пройдет 28 апреля на «Балашиха Арена».