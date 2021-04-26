В Казани из-за отключения электричества перестали работать ТЦ «Горки Парк» и другие магазины

В Казани из-за пожара на подстанции перестали работать многие магазины, в том числе торговый центр «Горки Парк». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Работу продолжают в основном небольшие магазины, но принимают к оплате только наличные деньги.

Фото: realnoevremya.ru

По словам одного из местных жителей, вышедших на улицу из-за отключения света, подстанция уже горела года четыре назад.



По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.