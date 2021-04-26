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Общество

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

15:14, 26.04.2021 2
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Фото: Илья Репин

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, весенний призыв на военную службу для срочников стартовал в Татарстане и России 1 апреля. Из республики в армию отправятся чуть более трех тысяч татарстанцев. Всего же в военкоматы Татарстана планируется вызвать за время призыва около 16 тысяч человек.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    ***
    Были сборы недолги,
    От Кубани и Волги
    Мы коней поднимали в поход...
    ***
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    Анонимно 11:37
    Что-то не поняла... из Татарстана и России... Татарстан вышел из состава России???? Офигеть!
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