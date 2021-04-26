Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, весенний призыв на военную службу для срочников стартовал в Татарстане и России 1 апреля. Из республики в армию отправятся чуть более трех тысяч татарстанцев. Всего же в военкоматы Татарстана планируется вызвать за время призыва около 16 тысяч человек.Общество
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