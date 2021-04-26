Россия вручила США ноту об изменениях порядка поездок дипломатов

Министерство иностранных дел России сообщило об изменении порядка поездок сотрудников посольства США в России. Об этом стало известно на встрече заместителя МИД Сергея Рябкова с временным поверенным в делах США в РФ Бартом Горманом.



Так, собеседнику вручили ноту МИД о вносимых изменениях и проинформировали о том, что «в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено», сообщает RT со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

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Маргарита Головатенко