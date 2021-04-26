В Казани отремонтируют общежитие КНИТУ-КХТИ за 51 млн рублей

КНИТУ-КХИ объявил тендер на ремонт общежития на улице Товарищеской, 32. Информация опубликована на сайте госзакупок.

На капремонт дома студентов и аспирантов №6 планируется потратить 51,2 млн рублей. Работы должны быть выполнены в срок от 10 июня до 31 октября 2021 года.

В общежитии необходимо заменить канализационные трубы, системы водоснабжения, отопления, а также электрооборудование. Также в ходе ремонтных работ деревянные окна и двери, старые умывальники, душевые поддоны демонтируют, разберут перегородки в зоне бассейна, покрасят стены и потолки.

В январе в Казани прошел госэкспертизу проект реставрации главного корпуса КНИТУ (КХТИ) на улице Карла Маркса, 68. Интерьерам помещений планируется вернуть первоначальный облик. Работы будут проходить поэтапно, на это потребуется не один год. Подробности — в материале «Реального времени».

