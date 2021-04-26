Турецкий госпиталь «Анадолу» продолжает принимать пациентов из России

В медицинском центре прокомментировали текущую ситуацию и рассказали, что ждет пациентов в Стамбуле.



С 15 апреля было ограничено авиасообщение между Россией и Турцией. Это коснулось не только туристов, но и пациентов, планировавших поездку на лечение. Как в новых условиях работает госпиталь «Анадолу» в Стамбуле, нам рассказал руководитель официального представительства в Екатеринбурге Антон Казарин: «После того как было объявлено о решении оперштаба РФ, лечение многих пациентов, большинство из которых онкологические, оказалось под угрозой. Тем, у кого были на руках все необходимые документы, мы постарались помочь попасть на последние рейсы в Стамбул. Сейчас они находятся в клинике и проходят лечение. Но на данный момент стало понятно, что авиасообщение не отменили — сохранились прямые еженедельные рейсы «Аэрофлота» по вторникам и пятницам, также два рейса в неделю выполняют на взаимной основе из Внуково «Турецкие авиалинии» — по понедельникам и пятницам. Кроме того, есть множество вариантов перелета с пересадками в аэропортах бывшего СНГ, Европы и Азии».



Клиника «Анадолу» работает в обычном режиме. Мы являемся COVID-FREE-госпиталем: по решению Министерства здравоохранения Турции пациенты с коронавирусом не направляются в «Анадолу», учитывая онкологический профиль клиники. Для пациентов из России правила пребывания в самой клинике не изменились: за 72 часа до прибытия в клинику необходимо пройти тест на коронавирус и пройти повторный тест по прибытии, после чего можно приступать к лечению.



Пациентам, которым срочно требуется лечение, мы предлагаем связаться с представительством «Анадолу», где наши специалисты помогут не только оформить документы, но и найти оптимальный рейс в Стамбул и обратно.



Обратиться за бесплатной консультацией можно в представительство клиники в Казани по адресу ул. Право-Булачная, 35/2, офис 101.



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