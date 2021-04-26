Новости происшествий

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Соцсети: на улице Декабристов в Казани иномарка влетела в пешеходный переход

07:33, 26.04.2021
Соцсети: на улице Декабристов в Казани иномарка влетела в пешеходный переход
Фото: pixabay.com

В Казани на улице Декабристов водитель Volkswagen Passat влетел в пешеходный переход. В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель объяснил, что не справился с управлением, передает корреспондент программы «Вызов 112» телеканала ТНВ.

Ранее в казанском ЖК «Светлый» рядом с домами произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате один из автомобилей опрокинулся.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем