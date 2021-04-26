Соцсети: на улице Декабристов в Казани иномарка влетела в пешеходный переход
В Казани на улице Декабристов водитель Volkswagen Passat влетел в пешеходный переход. В результате ДТП никто не пострадал.
Водитель объяснил, что не справился с управлением, передает корреспондент программы «Вызов 112» телеканала ТНВ.
Ранее в казанском ЖК «Светлый» рядом с домами произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате один из автомобилей опрокинулся.
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