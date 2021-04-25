Ушаков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Байдена

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, но это зависит от многих факторов.

Также он отметил, что обсуждение саммита пока не идет на рабочем уровне, сообщает ТАСС. Кроме того, он не назвал точной даты возможной встречи глав государств.

Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране.

Стороны обсудили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Байден в разговоре с Путиным дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибервзломы и вмешательство в выборы, говорится на сайте Белого дома.

Алексей Нечаев