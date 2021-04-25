МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре в ближайшие часы

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Прогноз передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С 14.00 25 апреля до 19.00 25 апреля на территории республики ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с.

В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться дома или на работе. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

26 апреля на территории Татарстана прогнозируются сильный ветер ночью порывами 16—21 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Алексей Нечаев