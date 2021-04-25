МВД: виновник обрушения моста под Екатеринбургом перевозил дробильную установку в Казань

Полиция задержала водителя большегруза, по вине которого обрушился надземный пешеходный переход на 42-м км Екатеринбургской кольцевой дороги. Сообщение управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области приводит ТАСС.

По предварительным данным, когда грузовик проезжал под мостом, у него лопнули сразу два колеса. От большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился. Пострадавших нет.

Как сообщил сам водитель, он перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань и не понял, как задел мост и что дальше произошло. Далее он продолжил движение и примерно через пять км остановился для замены колес. По его словам, об обрушении моста узнал от сотрудников ГИБДД.

В отношении водителя составили несколько административных материалов. Его большегруз поместили на специализированную стоянку.