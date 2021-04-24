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В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

18:42, 24.04.2021
В Татарстане от коронавируса умерли еще два человека

Сегодня стало известно, что зарегистрированы еще два случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Это женщина 1945 года рождения и мужчина 1949 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего к сегодняшнему дню в республике жертвами COVID-19 стали 455 человек.

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ОбществоМедицина Татарстан
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