В «Ростехе» рассказали об особенностях беспилотной «Арматы»

Чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 «Армата», рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он отметил, что танком могут управлять люди и искусственный интеллект, сообщает «РИА Новости».

«А вот дальше — стрелять или не стрелять — это уже принимает решение человек», — сказал Чемезов.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.

Ранее Россия провела презентацию танка Т-14 «Армата» за рубежом. Его представили иностранным специалистам на оружейной выставке IDEX-2021.



Алексей Нечаев