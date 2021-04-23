Байден воодушевлен словами Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовало предложение российского лидера Владимира Путина о совместной работе над решением проблем климата. Об этом он сообщил, выступая с обращением в рамках второго и заключительного дня на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете, который был организован по инициативе американской администрации.

«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», — подчеркнул Байден.

Отмечается, что России и США могут посотрудничать в рамках экологических проблем, несмотря на разногласия, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия со всей ответственностью подходит к своим обязательствам в сфере климата. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании онлайн-саммита по климату.

Также российский лидер предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов.

Алексей Нечаев