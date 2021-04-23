Около Центрального стадиона в Казани ограничат движение
В Казани 25 апреля около Центрального стадиона ограничат движение и парковку транспортных средств, сообщили в пресс-службе города.
Со стороны улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия закроют заезды на стадион. Это связано с проведением футбольного матча.
Стоит отметить, что 25 апреля футбольный клуб «Рубин» играет на стадионе «Ак Барс Арена». Казанская команда встретится с «Краснодаром».
Также на время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта. Такой документ подписан исполкомом города.
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