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Около Центрального стадиона в Казани ограничат движение

18:31, 23.04.2021
Около Центрального стадиона в Казани ограничат движение
Фото: kzn.ru

В Казани 25 апреля около Центрального стадиона ограничат движение и парковку транспортных средств, сообщили в пресс-службе города.

Со стороны улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия закроют заезды на стадион. Это связано с проведением футбольного матча.

Стоит отметить, что 25 апреля футбольный клуб «Рубин» играет на стадионе «Ак Барс Арена». Казанская команда встретится с «Краснодаром».

Также на время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта. Такой документ подписан исполкомом города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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