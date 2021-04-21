В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

В Казани в среду вечером наблюдаются 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.

Заторы из-за ДТП образовались на улице Аграрной, проспекте Победы, Сибирском тракте, Декабристов. Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской. В пробках стоит центр города: улицы Право-Булачная, Лево-Булачная, Ташаяк, Саид-Галеева.

Также заторы наблюдаются на улице Вахитова, на проспекте Ибрагимова, Маршала Чуйкова, Петра Витера.

Сегодня в Казани целый день идет дождь, местами выпал мелкий град, наблюдается сильный ветер. МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. С 16 часов 21 апреля до трех часов утра 22 апреля в республике ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 17—22 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ближайшие два часа в Казани дождь не прекратится.