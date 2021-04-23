В Татарстане на двух водохранилищах продолжается подъем уровня воды

Фото: МЧС РТ (архив)

В Татарстане на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах продолжается повышаться уровень воды, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

За минувшие сутки уровень воды на большей части Куйбышевского водохранилища на территории республики повысились от одного до восьми см, в верхней части Волжского участка водохранилища от 11 до 17 см.

Весенний подъем уровня воды с приростом 13 см в сутки продолжается на реке Вятке. Он составляет 517 см, до критических значений от 118 см. При уровне 635 см возможно подтопление домов в Кукморском районе РТ, н. п. Лубяны, ул. Островная 1, 2,17 и ул. Заречная.

Уровень воды на гидропосту Верхний Услон за сутки увеличился на 11 см, достигнув 53,31 м. До критических значений остается 19 см. При достижении показателя в 53,50 метров прогнозируется подтопление грунтовыми водами СНТ «Малахит» и «Ял» в поселке Васильево Зеленодольского района РТ.

Фото: МЧС РТ (архив)

На нижнем бьефе Нижнекамского гидроузла до критических значений остается 87 см: за прошедшие сутки уровень воды поднялся на 3 см, достигнув отметки в 56,18 метров.



На гидропосту «Сокольей Горы» уровень воды за сутки поднялся на 8 см — до 54,72 м. До критических значений — 73 см. При уровне 55,45 м прогнозируется подтопление в Мамадышском районе, н. п. Старый Закамский, ул. М. Джалиля, 30, 32.

Уровень воды на гидропосту Елабуга за сутки увеличился на 8 см до 55,86 м. Остаток до критических значений — 164 см. При уровне 57,50 м в Елабуге прогнозируется подтопление трех придомовых территорий по адресам: ул. Октябрьская 44, 63, Набережная 56.

Татьяна Демина