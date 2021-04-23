Россияне стали меньше тратить на базовые продукты питания

Россияне сильно сократили расходы на базовые продукты питания — траты потребителей на овощи и фрукты сократились на 30—60%, на мясо — до 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%. Такие выводы сделали аналитики «Тинькофф» при анализе трансакций более 13 млн потребителей.

Покупать яблоки стали меньше на 60% год к году, морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия — больше чем на 40%. Покупки картофеля упали на 30%, на 13% — покупки муки и свинины, говядину россияне покупают реже на 25%.

Среди главных причин сокращения расходов эксперты отмечают рост инфляции. Стоимость продуктов потребительской корзины выросла год к году на 16%, а размер прожиточного минимума — на 7,5%, сообщает Forbes.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее эксперты рассказывали, какие продукты могут максимально подорожать в ближайшие 2 года: по росту цен в ближайшие 2 года лидерами останутся соевые бобы (рост цен составит 20—30%), масличные культуры (6—8%) и зерно (4—7%). Эксперты отмечают, что тенденцию к подорожанию имеют все виды продуктов, однако максимальный рост цен зафиксирован на зерновые и масличные культуры.

Маргарита Головатенко