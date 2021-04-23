ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

Банк России отозвал лицензию у «Проинвестбанка», сообщается на сайте регулятора.



Решение принято в связи с тем, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а еще завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

К тому же банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ. Банк России в течение года в связи с этим применял меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Ранее сообщалось об аннулировании лицензии у «Нордеа банка».

Маргарита Головатенко