Турецкий журналист считает послание Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это «манифест нового мира», считает журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. По его мнению, оно сравнимо с выступлением российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Тутар заявил, что Путин оказался крепким орешком. Журналист считает, что президент России «превратился в кошмар для президента США Джо Байдена». Он убежден, что США пытаются воздействовать на Россию через Украину, так как лишились прежнего могущества и уже не в силах отразить военные ходы с российской стороны.

По мнению Тутара, своим выступлением перед Федеральным собранием Путин преподал западным странам урок, пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Напомним, 21 апреля Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию на фоне обострившейся международной обстановки и митингов оппозиции. Подробнее о темах, которые затронул в своем выступлении российский лидер, в материале «Реального времени».

Татьяна Демина