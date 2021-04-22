В Татарстане прокуратура требует от Минздрава РТ обеспечить ребенка-инвалида «Спинразой»

В Татарстане прокуратура Кайбицкого района требует от Минздрава РТ обеспечить мальчика с диагнозом «спинальная мышечная атрофия-G12» лекарством «Нусинерсен» (он же «Спинраза»). С соответствующим иском надзорное ведомство обратилось в Вахитовский районный суд Казани.

В июле прошлого года консилиум врачей назначил ребенку «Спинразу». Препарат в 2019 году мальчику-инвалиду медики уже прописывали.

Прокуратура установила, что ребенок «Спинразу» не получил, несмотря на то, что это единственный препарат патогенетической терапии спинальной мышечной атрофии. Это ставит под угрозу здоровье и жизнь мальчика.

Прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено нарушение законодательства, проводилась по обращению жительницы Кайбицкого района о нарушении прав ее сына-инвалида на льготное лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Исковое заявление находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

В марте стало известно, что Минздрав России планирует приобрести для Татарстана 300 мл «Спинразы». В республиканском ведомстве уточнили «Реальному времени», что 300 мл — это 60 флаконов (доз) лекарства.

Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны не позднее 1 мая этого года.



Также в Минздраве Татарстана сообщили, что в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула «Спинразы» стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей.



Татьяна Демина