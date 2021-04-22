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УНИКС в гостях обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

17:33, 22.04.2021
УНИКС в гостях обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

УНИКС на выезде обыграл красноярский «Енисей» (84:77) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий задел казанцы сделали уже в первой четверти встречи, выиграв его со счетом 31:20. В оставшиеся четверти команды сыграли на равных, благодаря чему гости добились итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал Лейтон Хэммондс, набравший 21 балл за результативность. В составе УНИКСа больше всех набрал Артем Клименко, все 14 баллов записавший в свой актив в первой четверти игры.

Напомним, ранее казанцы дома обыграли пермскую «Парму».

СпортБаскетбол
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