УНИКС в гостях обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде обыграл красноярский «Енисей» (84:77) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий задел казанцы сделали уже в первой четверти встречи, выиграв его со счетом 31:20. В оставшиеся четверти команды сыграли на равных, благодаря чему гости добились итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал Лейтон Хэммондс, набравший 21 балл за результативность. В составе УНИКСа больше всех набрал Артем Клименко, все 14 баллов записавший в свой актив в первой четверти игры.

Напомним, ранее казанцы дома обыграли пермскую «Парму».