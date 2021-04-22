В Казани создадут клубы по интересам для родителей детей-инвалидов

В Казани создадут клубы по интересам для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. С такой инициативой выступили представители объединения женщин-депутатов Казанской городской думы «Өмет — Надежда».

Клубы по интересам объединят мам, пап и опекунов детей-инвалидов. Предполагается, что он поможет родителям детей социализироваться, найти друзей, единомышленников и узнать, где и какую помощь они могут получить.

Встречи планируют проводить во дворцах культуры, так как они подходят для проведения концертов, представлений, мастер-классов. На встречах будут рассказывать о возможностях получить психологическую помощь, например в центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», сообщается на сайте исполкома Казани.

Ранее учредитель благотворительной организации «Все для детей», депутат Казгордумы Далия Гайнанова рассказала о доступности городской среды для инвалидов. По ее словам, нужна единая система, а не отдельные элементы.



Ольга Плешкова