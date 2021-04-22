Руководство предприятия «Тольяттикаучук» посетило БОС «Нижнекамскнефтехима»
Представители ООО «Тольяттикаучук» побывали на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». Гостям показали уникальные технологии очистки сточных вод, используемые на БОС.
Обзорную экскурсию для промышленников провел начальник УВК и ОСВ Сергей Бояркин. Сначала делегация посетила лабораторию БОС. Здесь в круглосуточном режиме специалисты контролируют качество очистки стоков, а также исследуют пробы воздуха, воды и почвы. Следом гости осмотрели здание решеток, предназначенное для приема промышленных и сточных вод.
В рамках первого этапа масштабной реконструкции в 2016 году этот объект прошел «полную перезагрузку». Также заново построены и переоборудованы узел механической очистки хозбытовых и химзагрязненных стоков, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы специальные установки обезвреживания парогазовых смесей.
После проведенных работ комплексы стали герметичными. Применение аэротенков закрытого типа позволило отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки неприятные химические запахи.
В 2019 году во время второго этапа реконструкции БОС специалисты внедрили еще один уникальный метод очистки, новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Эта технология является одной из лучших в Европе. Эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%.
В ходе экскурсии посетители задавали множество вопросов, связанных с работой очистных сооружений, и получали исчерпывающие ответы от сотрудников БОС.
— Мы приехали сюда за знаниями, за опытом, которые есть у «Нижнекамскнефтехима», увидели итоги первого и второго этапов реконструкции. Увиденное, конечно, впечатляет своими масштабами. Есть отдельные находки, которые, обсудив, думаю, сможем применять и у себя на предприятии, — поделился своими впечатлениями генеральный директор ООО «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.
Партнерский материалПромышленностьНефтехимия Татарстан
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