Руководство предприятия «Тольяттикаучук» посетило БОС «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Представители ООО «Тольяттикаучук» побывали на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим». Гостям показали уникальные технологии очистки сточных вод, используемые на БОС.



Обзорную экскурсию для промышленников провел начальник УВК и ОСВ Сергей Бояркин. Сначала делегация посетила лабораторию БОС. Здесь в круглосуточном режиме специалисты контролируют качество очистки стоков, а также исследуют пробы воздуха, воды и почвы. Следом гости осмотрели здание решеток, предназначенное для приема промышленных и сточных вод.

В рамках первого этапа масштабной реконструкции в 2016 году этот объект прошел «полную перезагрузку». Также заново построены и переоборудованы узел механической очистки хозбытовых и химзагрязненных стоков, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы специальные установки обезвреживания парогазовых смесей.

После проведенных работ комплексы стали герметичными. Применение аэротенков закрытого типа позволило отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки неприятные химические запахи.

В 2019 году во время второго этапа реконструкции БОС специалисты внедрили еще один уникальный метод очистки, новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Эта технология является одной из лучших в Европе. Эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%.



В ходе экскурсии посетители задавали множество вопросов, связанных с работой очистных сооружений, и получали исчерпывающие ответы от сотрудников БОС.



— Мы приехали сюда за знаниями, за опытом, которые есть у «Нижнекамскнефтехима», увидели итоги первого и второго этапов реконструкции. Увиденное, конечно, впечатляет своими масштабами. Есть отдельные находки, которые, обсудив, думаю, сможем применять и у себя на предприятии, — поделился своими впечатлениями генеральный директор ООО «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

Партнерский материал