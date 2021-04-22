Сергей Карасев включен в список судей на чемпионат Европы — 2020

Российский судья Сергей Карасев вошел в число судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата Европы по футболу летом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На турнире Карасев будет работать вместе со своими помощниками Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным, которые отобрались в качестве лайнсменов.

Фото: fclm.ru

Всего в список вошли 18 судейских бригад из 12 европейских стран.

Напомним, чемпионат Европы по футболу — 2020 состоится с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборная России в преддверии Евро-2020 сыграет две контрольные встречи против Болгарии и Польши.